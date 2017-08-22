Продление учебного года в Латвии возможно, но могут быть введены еще одни каникулы весной, заявил в интервью «Латвияс авизе» министр образования Карлис Шадурскис.

Продление учебного года ни в коем случае не является самоцелью Министерства образования и науки (МОН), но это может стать последствием введения нового стандарта образования. Новое содержание еще не полностью готово, поэтому и о длительности учебного года нет ясности, сказал он.



«Следующий учебный год очень важен. Он станет подготовительным этапом перед переменами, которые нужны были уже давно. Как работать с содержанием образования, основанным на компетенциях, опробуют уже в следующем году 100 школ в рамках пилотного проекта», - сказал министр.