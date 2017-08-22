Сотрудники Даугавпилсской муниципальной полиции в конце прошлой недели задержали находившуюся в розыске женщину с маленьким ребенком, сообщили в полиции.

В субботу 19 августа в дежурную часть полиции поступила информация о том, что из кафе в Даугавпилсе вышла пьяная женщина с ребенком. Информацию передали ближайшему патрулю. Женщину задержали.



При выяснении обстоятельств произошедшего было констатировано, что женщина 1996 г.р. и ее ребенок 2015 г.р. находятся в розыске как без вести пропавшие.



Женщину с ребенком передали Госполиции.