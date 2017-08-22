Очередные останки польских солдат, воевавших под командованием ген. Эдварда Рыдз-Смиглего обнаружили на территории польского военного кладбища в Латвии, - сообщил портал wiadomosci.wp.pl со ссылкой на польское министерство культуры.

Останки двоих солдат Польской армии были обнаружены во время археологических раскопок вблизи Даугавпилса. Они принадлежат погибшим осенью 1919 года в боях с большевиками.



До настоящего момента археологам удалось найти останки 8 солдат. Благодаря анализу документов были установлены личности погибших.



За проведение археолого-антропологических раскопок отвечает Поморский медицинский университет, работающий по заказу Министерства культуры и национального наследия.



Погребение обнаруженных солдат состоится 21 октября в Лавкесах.