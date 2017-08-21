Тема недостатка финансовых средств для полноценного функционирования спидвейного клуба "Локомотив" всплыла нежданно-негаданно перед новой властью сразу после вступления всех депутатов в свои должности.

С тех пор, вот уже в течение двух месяцев, не утихают споры и спекуляции вокруг этой темы. Просьба от руководства спидвейного клуба "Дайте денег! Спасите спидвей!" больше напоминает не просьбу, а требование. В то же время, стоит учитывать, что бюджет города был утвержден в январе текущего года, а резервный фонд, оставленный новому руководству города прошлой думой практически пуст. В то же время, руководство города всячески пытается решать возникшие со спидвеем сложности - начиная от прямой коммуникации с болельщиками, встречами с потенциальными спонсорами и попытками изыскать средства для изменения ситуации к лучшему.



Вопреки всем информационным манипуляциям, сегодня на внеочередном заседании Даугавпилсской думы депутаты утвердили решение о дополнительном финансировании спидвейного клуба "Локомотив" в размере 25 тысяч евро. Предварительно вопрос был рассмотрен на финансовом комитете Даугавпилсской думы.



Решение о выделении дополнительных средств было принято единогласно.