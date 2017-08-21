Министерство обороны решило материально мотивировать предпринимателей трудоустраивать земессаргов. Цель нововведения — заинтересовать работодателей принимать на работу земессаргов и избежать напряженных ситуаций, когда такой сотрудник из-за учений не может явиться на работу, пишет Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Уже сейчас по закону работодатели обязаны отпускать своих сотрудников-земессаргов на ежегодные учения. Однако это вызывает определенные неудобства, поскольку, в этом случае, человек отсутствует на своем рабочем месте 30, а то и 90 дней.



"Половина земессаргов работают в частном секторе, а потому мы ищем возможность, как ему помочь. Можно было бы ввести изменения в процедуру закупок. Например, если два предприятия борются за заказ и набирают одинаковое количество баллов, одним из критериев мог бы стать факт, у кого из них больше земессаргов работают. А в обозримом будущем, пусть и не в ближайшее время, можно было бы ввести налоговые льготы", — считает министр обороны Раймонд Бергманис.



Согласно плану Минобороны, предприятиям будет предоставляться скидка на подоходный налог в размере 20 евро за каждый день, который сотрудник проводит на учениях.



Самые большие проблемы, вызванные необходимостью земессаргов уходить в отпуск на время учений, наблюдаются в отдаленных от Риги регионах, говорит депутат парламентской комиссии по обороне, а по совместительству земессарг Вейко Сполитис. Он объясняет это тем, что в маленьких городах и так не хватает рабочей силы.



"В процинции работодатели не хотят отпускать земессаргов на учения. Там и так работать некому", — отметил депутат.

