Мероприятия для молодежи в Даугавпилсе, организованные Молодежным департаментом, особой популярностью не пользуются. Портал nasha.lv уже писал, что часто из-за отсутствия массовости на подобных концертах и выставках, складывается ощущение, что вся организация происходит "для галочки". В связи с этим мы задались вопросом: а чего же на самом деле хочет наша молодежь? Ответить на него мы предложили читателям нашего портала.

Как оказалось, подавляющее большинство (43%) считают, что лучше организовывать больше спортивных мероприятий и соревнований. 18% высказались за развлекательные мероприятия, на которых можно весело провести время. Концерты местных и других групп посчитали интересными 10% респондентов, еще 2% интересны конкурсы. При этом 9% наших читателей придерживаются мнения, что не надо вообще ничего организовывать и проводить, пусть молодежь организует себе досуг самостоятельно.



Отметим, что в Департаменте по делам молодежи и спорта достаточно часто менялись руководители, однако принципиально работу структуры это не изменило.