В решении проблемы нехватки медсестер важен не только первый шаг, но и последующие, заявила министр здравоохранения Анда Чакша. В следующем году зарплаты медсестер планируется повысить на 37%, и это существенно, но по-прежнему не хватает более 1000 медсестер. Чтобы сертифицированные медсестры вернулись на работу и выучились новые, нужно по крайней мере два года.

По словам Чакши, медсестры очень ясно сказали, что зарплаты низкие, поэтому они и не идут работать по своей профессии.



Из-за низкооплачиваемой суточной работы медсестры покидают больницы и идут в поликлиники. В дальнейшем ночная работа будет оплачиваться так, как это должно быть, заверила министр.



Ситуация с медсестрами в каждом лечебном учреждении разная, например, в региональных больницах нехватка не выражена так сильно, как в Риге, где жизнь дороже.



Минздрав, помимо повышения зарплат, принимает и другие меры для улучшения положения медсестер, например, "программа возвращения" и пособия на переселение в регионы, которые финансируются из структурных фондов ЕС. Также, по мнению Чакши, важно повышать престиж профессии.