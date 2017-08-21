Сегодня, 21 августа, с 10.00 до 11.00 в каплице на Даугавпилсском коммунальном кладбище состоится прощание с Айей Пупиней. Похоронена она будет в Краславе.

17 августа скоропостижно скончалась Айя Пупиня - талантливый ученый, верная спутница Михаила Пупиньша - биолога, директора Латгальского зоосада.



Ее уход стал страшным ударом для всех, кто ее знал, и особенно - для самых близких, для тех, кому Айя ежедневно дарила свою любовь и заботу. Эта утрата для них невосполнима. Однако хочется вспомнить слова академика В.М. Бехтерева. Он когда-то сказал: "Смерти нет, господа! Смерти нет! Человеческая личность бессмертна!" Айя Пупиня навсегда останется в сердцах ее родных. В памяти будут жить ее голос, улыбка, черты... Останутся приятные воспоминания и все самое доброе и светлое, что их связывало. Не будут забыты и ее профессиональные достижения. Каждый человек продолжает жить в том, что оставил после себя.



Редакция портала Nasha.lv приносит искренние соболезнования семье, родным и близким Айи Пупини.



Вечная память!