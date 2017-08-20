18 августа посол Казахстана Бауржан Мухамеджанов посетил Даугавпилсский центр по ремонту локомотивов. Вместе с ним на предприятии побывали руководство Даугавпилсской Думы, представители бизнеса из Риги и Даугавпилса, а также делегация работников Рижской Думы.

Гостей ознакомили с работой Центра, его оборудованием, новыми технологиями, спектром выполняемых заказов. Посол Казахстана выразил удовлетворение в связи с увиденным. Он отметил, что в его стране широкая сеть железных дорог, есть даже ветка с Китаем. Посол считает, что есть возможность транзита из Китая в Европу и эту возможность необходимо использовать. Посол подчеркнул, что его главная задача информировать предпринимателей. Уже сейчас известно о планах наших железнодорожников посетить Казахстан для переговоров о возможном сотрудничестве.

Во второй половине дня в Центре латышской культуры началась международная бизнес-встреча. Ее темой стали перспективы сотрудничества Казахстана, Даугавпилса и Латвии в целом. В ней приняли участие посол Казахстана Бауржан Мухамеджанов, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, вице-мэр Ливия Янковска, руководство Латвийской железной дороги, представители рижской Думы, Дома Москвы, предприниматели Риги и Даугавпилса.

Открывая встречу Андрей Элксниньш отметил, что визит посла Казахстана имеет значительную роль в развитии сотрудничества между нашими странами. Он призвал предпринимателей быть активными, найти сферы взаимодействия, изучить возможности сотрудничества с Казахстаном в конкретных сферах бизнеса, а также теснее сотрудничать с самоуправлением.

Посол Казахстана Бауржан Мухамеджанов рассказал об экономическом развитии своей страны. Казахстан занимает 9 место в мире по площади своей территории, там работает более 6 тысяч Европейских компаний, Европа является главным торговым партнером страны. Сам посол позитивно оценил результаты визита в Даугавпилс.

Собравшимся были показаны презентации об экономическом потенциале Даугавпилса, преимуществам Латгальской специальной экономической зоны. Прошла дискуссия за круглым столом о возможностях экономического сотрудничества.