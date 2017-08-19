11 августа был заключен договор на предоставление питания задержанным иностранцам (нелегалам) в Даугавпилсе. Договор заключен в рамках европроекта фонда Убежища, миграции и интеграции. Сумма договора составляет 749 999 евро. Об этом сообщает Бюро по надзору за закупками.

Выиграла конкурс на обеспечение питанием задержанных граждан иностранных государств фирма SIA "Energo Help", зарегистрированная в Даугавпилсе на ул. Гимназияс 25-6а.



Отметим, что нелегалов у нас размещают в Центре по размещению задержанных иностранцев "Даугавпилс". Питание задержанных организуется три раза в день (для несовершеннолетних - четыре). Поставщик услуги должен иметь возможность одновременно предоставить питание для 200 человек. Однако стоит иметь в виду, что количество задержанных не постоянно и может меняться. Предпочтение в продуктах должно отдаваться сезонным овощам и фруктам (ягодам).