В Даугавпилсе продолжается реализация большого проекта по реновации системы контактной сети трамваев. На данный момент проходит замена опор на участках ул. Венспилс-ул. Пумпура и ул. Ятниеку-ул. Валкас - ул. Васарницу - ул. Виенибас.

Второй этап проекта подразумевает строительство новой трамвайной линии на участке "ул. 18 Новембра - ул. Веселибас - пос. Стропы". Строительные работы будет проводить фирма «Binders». Стоимость работ составит 5 646 480 евро. Начнутся работы в октябре этого года, а завершены будут в апреле 2019.