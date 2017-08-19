К 1 сентября на велотрассе в Стропах появятся новые знаки, регулирующие правила пользования дорожкой. Пока установлены временные указатели, новые на данный момент дорабатываются. Напомним, что необходимость в правилах пользования велотрассой возникла из-за многочисленных жалоб спортсменов на пешеходов, и пешеходов на спортсменов.
Согласно временному указателю, асфальтированная часть дорожки предназначена только для передвижения на велосипедах и роликовых коньках. На асфальтированной части велодорожки запрещено гулять пешеходам, передвигаться с колясками, ездить на скейтах и самокатах.
Пешеходы могут гулять исключительно по 1,5-метровым обочинам с двух сторон велодорожки. Это касается также мамочек с детскими колясками и любителей нордической ходьбы.
О правилах передвижения по территории информирует специальный временный щит. Жителей просят быть внимательными на велотрассе, проявлять взаимоуважение и следовать установленным правилам.
Пешеходы могут гулять исключительно по 1,5-метровым обочинам с двух сторон велодорожки. Это касается также мамочек с детскими колясками и любителей нордической ходьбы.
О правилах передвижения по территории информирует специальный временный щит. Жителей просят быть внимательными на велотрассе, проявлять взаимоуважение и следовать установленным правилам.
Что болт забили ,это точно. Я еду на велосипеде, а мой ребёнок на велосипеде ехать не может рядом со мной!!!
Просто наглость, собрались спортсмены и все решили, и ещё прекрасный Лавренев поддакнул! Молодцы 10 баллов!
Спортсмены?????
Это трасса для всех жителей города, это не спортивный объект. Уймитесь
Действительно, была бы не одна, а 2-3 разных трассы - хватило бы всем.
Что болт забили ,это точно. Я еду на велосипеде, а мой ребёнок на велосипеде ехать не может рядом со мной!!!
Просто наглость, собрались спортсмены и все решили, и ещё прекрасный Лавренев поддакнул! Молодцы 10 баллов!
Город идиотов,вообще.Построили трассу,так и там организоваться не могут и срач устраивают.
Город идиотов,вообще.Построили трассу,так и там организоваться не могут и срач устраивают.