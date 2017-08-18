18 августа в прямом эфире радио Alise Plus прошла очередная программа "Диалог с городом". На вопросы редакции и горожан ответил руководитель Управления коммунального хозяйства Айвар Пуданс.

Основное внимание в программе было уделено вопросам текущего ремонта городских дорог и планов самоуправления на ближайший период, реконструкции улиц, вопросу городских пляжей, благоустройства водоемов и зон активного отдыха.



Звонки горожан в основном касались вопросов дорожных работ и городского освещения.



Подробности слушайте в программе "Диалог с городом" от 18 августа.