Теннисные корты в Стропах пользуются активным спросом даугавпилчан-поклонников большого тенниса. Занимаются на кортах и профессиональные спортсмены, и любители, и дети. В летнее время корты заняты буквально с утра и до вечера. Однако, время от времени теннисистам приходится сталкиваться с проблемами при игре. Правда, связано это, в большей степени, с таким понятием как человеческий фактор, при котором сами жители микрорайона Стропы мешают теннисистам заниматься.





"Мы с друзьями всю жизнь играем в теннис. В теплое время года занимаемся на открытых кортах в Стропах. За час игры платим 8 евро. Вполне логично, что свое время хотим отыграть в удовольствие и без всяческих помех. Правда, получается не всегда. Вот, например, вчера вечером заниматься на кортах было практически невозможно. Жильцы соседнего дома решили жечь траву и мусор. Ветра практически не было, поэтому густой дым плотной пеленой осел над кортом. Заниматься было невозможно. Понятно, что под всех не подстроиться, но минимального понимания со стороны жителей соседних домов и уважения хотелось бы. Ведь на кортах занимаются дети, которые также оплачивают свои уроки, и должны иметь возможность играть в человеческих условиях, а не дышать продуктами горения. Возмущены происходящим были и тренеры, которые годами тренеруют детей". В редакцию портала Nasha.lv пришло письмо, которое содержит жалобу на жителей, соседствующих с теннисными кортами. Приводим письмо полностью.



От редакции: В ситуациях, когда жители города сталкиваются с нарушением условий отдыха и занятий спортом, у них есть право обратиться в муниципальную полицию, которая призвана решать вопросы подобного характера. В свою очередь, жители города должны быть более внимательны друг к другу, чтобы не создавать конфликтных ситуаций.