17 августа с рабочим трехдневным визитом в Даугавпилс приехал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана В.Е. Бауржан Мухамеджанов.

В начале визита посол встретился с председателем Даугавпилсской городской думы Андреем Элксниньшом и его заместителями. Высокий гость и председатель Думы обменялись памятными подарками.



Во время встречи с руководством Думы посол выразил удовлетворение состоянием дипломатических отношений между нашими странами и готовность продолжать сотрудничество между Казахстаном и Латвией, Даугавпилсом и Латгальским регионом в целом в области предпринимательства, туризма, культуры. Посол высказал надежду, что у Даугавпилса в скором будущем появится город-побратим и в Казахстане.



Первый день визит высокого гостя в Даугавпилс был посвящен посещению культурных объектов и мероприятий. Посол посетил Художественный центр имени Марка Ротко, осмотрел экспозицию оригинальных работ знаменитого художника, Даугавпилсскую крепость, побывал в Центре информации и культуры.



Позже в Даугавпилсском Университете состоялась презентация книги великого казахского мыслителя Абая, переведенную на латышский язык. На презентации присутствовало руководство города, академический персонал Университета, работники культуры, представители местных писательских организаций. В книге – размышления о своем народе, философский взгляд на процессы общения, обучения, отношения между народами. Тираж – 700 экземпляров, который разойдется по библиотекам и университетам Латвии. Посол Казахстана рассказал о самом Абае, его вкладе в культуру своей страны, поблагодарил собравшихся за интерес к творчеству великого мыслителя. Присутствовавший на презентации председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш отметил, что презентация книги – событие знаковое, дающее новый толчок развитию двухсторонних отношений в области культуры и образования. Мэр отметил, что у Латвии есть Гарлибс Меркелис, который в своем труде «Латыши», подобно Абаю в Казахстане, раскрыл сущность нации. Андрей Элксниньш выразил надежду, что труд Меркелиса переведут на казахский язык, что послужит продолжению культурного обмена между нашими странами.



Первый день визита высокого гостя завершился посещением театра. «Танго над городом» - так назывался концерт, прошедший в рамках Музыкального августа, который посетила делегация. В концерте принимал участие солист из Казахстана Алибек Альмадиев, который после великолепного исполнения «Ах, эти черные глаза» получил от посланца своей страны букет цветов.



Визит посла Казахстана продолжится и 18 августа. День будет посвящен общению с предпринимателями Даугавпилса и Латвии в целом.