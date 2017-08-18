Как уже сообщалось СМИ, новое руководство Даугавпилсской думы имеет различные планы по улучшению оказания услуг сферы коммунального хозяйства. Одной из них является утепление многоквартирных домов.

Городская дума сообщила о намерении увеличить в будущем софинансирование программы утепления “ALTUM” с 50% до 80%. Также планируется увеличить софинансирование остальных программ самоуправления по замене окон, утепления торцевых стен и разработки проектной документации реновации домов. Ожидается, что данные изменения смогут увеличить количество домов, участвующих в программе повышения энергоэффективности.



Напомним, что на данный момент ситуация выглядит плачевной. Владельцы квартир не желают утеплять свои дома полностью, т.к. это очень дорого, на частичное утепление — желающих тоже не так много. Данная проблема поднималась уже неоднократно, однако прежнее руководство думы предпочитало на нее не реагировать, уверяя периодически горожан в том, что по сравнению с дальнейшей выгодой стоимость утепления не так велика. Не стоит забывать однако, что в многоквартирных домах проживает достаточно большое количество пенсионеров, в городе все еще высокая безработица, а общий уровень доходов большинства населения равен минимальной зарплате. В свою очередь стоимость любых строительных и ремонтных работ с каждым годом дорожает. Ввиду всех этих факторов становится понятно, почему даугавпилчане не спешат влезать на годы в долги, связанные с утеплением многоэтажек.