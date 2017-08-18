Даугавпилс, являясь вторым по величине городом Латвии, к сожалению, не может похвастаться весомыми результатами в различных отраслях. И речь идет не только об уровне жизни, зарплатах, поступаемых инвестициях и успешности участия в Европроектах. Уступает наш город и в тех вещах, которые напрямую зависят от работы отдельных структур самоуправления. Так, например, на прошлой неделе небольшой городок Мадона обошел Даугавпилс и получил титул Молодежной столицы Латвии 2018 года. "Благодаря" работе Молодежного департамента наш город очередной год подряд остался в стороне.

Теряет наш город возможности и в связи с другими мероприятиями и событиями. Как стало известно, Даугавпилсская дума (еще при прошлом руководстве) потеряла возможность проведения крупных международных спортивных соревнований в Даугавпилсе. Речь идет о Чемпионате Европы по боксу среди юниоров. Мероприятие должно было пройти в Даугавпилсе с 21 по 30 мая 2016 года.В распоряжение портала Nasha.lv попал занимательный документ, датированный 4 апреля 2016 года, в котором Латвийская Федерация бокса отказывает Даугавпилсской думе в проведении соревнований.Как удалось выяснить в Даугавпилсской думе, на подготовительном этапе проведения Чемпионата Европы по боксу, в Даугавпилсе была создана общественная организация, которую возглавил Евгений Хлопок. Через данную структуру должны были идти все финансовые потоки со стороны Латвийской Федерации бокса.Как указано в письме, адресованном Янису Лачплесису, председательствующему в то время в думе, правление Латвийской Федерации бокса проанализировало все факторы возможного сотрудничества и приняло решение отклонить инициативу проведения Чемпионата Европы по боксу в Даугавпилсе. Одной из причин негативного решения стал "неудачный выбор ответственной персоны за проведение мероприятия", коим был назначен небезызвестный в Даугавпилсе Евгений Хлопок.- Евгений Хлопок не только не оправдал надежды, возложенные на него как на ответственного организатора, но и вызывает у правления Федерации Бокса Латвии недопонимание и серьезное недоверие в решении финансовых вопросов, - указано в письме за подписью председателя правления Латвийской Федерации бокса Нила Журавлева.Таким образом, из-за Евгения Хлопка город потерял возможность провести крупные соревнования международного класса. И все это с попустительского отношения руководства города, которое не вмешалось и не изменило персону-организатора чемпионата со стороны Даугавпилсской думы. Соответственно, город потерял огромные возможности, связанные с проведением Чемпиона Европы.Напомним, на прошедшей встрече руководства города с руководителями спидвейного клуба "Локомотив" и болельщиками, Евгений Хлопок достаточно резко высказался о достижениях даугавпилсских спортсменов, поставив под сомнение необходимость финансирования отдельных видов спорта города. После ряда популистких заявлений Евгений Хлопок возглавил инициативную группу по спидвею. Как заявил Рихард Эйгим на недавней пресс-конференции, руководство думы ждет от г-на Хлопка и возглавляемой им рабочей группы активных действий.Для справки: Евгений Хлопок в 2010 году был исполнительным директором Даугавпилсской думы. Его имя связано с нефтяным бизнесом компании Dinaz. Также он фигурирует в показаниях свидетелей по делу о политической коррупции 2009 года в Даугавпилсе. Расследованием уголовного дела занимается Генеральная прокуратура Латвии.