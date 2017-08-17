Сегодня, 17 августа, с рабочим визитом в Даугавпилс приехал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана В.Е. Бауржан Мухамеджанов. Посол запланировал встречи с руководством Даугавпилсской Думы, предпринимателями. В программе также посещение культурных мероприятий и объектов.

В начале визита посол встретился с председателем Даугавпилсской городской думы Андреем Элксниньшом и его заместителями. Высокий гость и председатель Думы обменялись памятными подарками.



Во время встречи с руководством Думы посол выразил удовлетворение состоянием дипломатических отношений между нашими странами и готовность продолжать сотрудничество между Казахстаном и Латвией, Даугавпилсом и Латгальским регионом в целом в области предпринимательства, туризма, культуры. Посол надеется также, что у Даугавпилса в скором будущем появится город-побратим и в Казахстане. Визит высокого гостя в Даугавпилс продолжается.