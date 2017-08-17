Сегодня, 17 августа, скоропостижно скончалась Айя Пупиня - талантливый ученый, верная спутница Михаила Пупиньша - биолога, директора Латгальского зоосада.
В последние годы Айя и Михаил активно боролись за восстановление справдливости по делу хладнокровного убийства их дочери Элины Пупини.
Редакция портала Nasha.lv приносит искренние соболезнования семье, родным и близким Айи Пупини.
Вечная память!
В ближайшее время будет сообщено о дате и времени прощания с Айей Пупиней.
Редакция портала Nasha.lv приносит искренние соболезнования семье, родным и близким Айи Пупини.
Вечная память!
В ближайшее время будет сообщено о дате и времени прощания с Айей Пупиней.
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