17 августа в эфир радио Alise Plus вышла очередная программа второго сезона "Игры престолов".

Главные темы программы:



1. Печально, но факт. "Работа" Молодежного департамента вновь не дала возможности Даугавпилсу стать молодежной столицей Латвии.

2. Вчера и сегодня. Дума продолжает получать жалобы на состояние муниципального жилья. Как новая власть решает вопросы, годами не решаемые прошлым созывом думы.

3. Страсти по спидвею. Манипуляции и спекуляции на теме будущего спидвея в Даугавпилсе. Клуб "Локомотив" саморучно уничтожает спидвей. Анализ ситуации, новые факты, свежие выводы и предложения.

4. Опять двойка. Кто и почему лишил Даугавпилс Чемпионата Европы?

5. Слепое замыливание. Президент Федерации по борьбе Дзинтарс Урбанчикс опроверг публичную речь Евгения Хлопка об отсутствии результатов у даугавпилсских борцов, назвав его некомпетентным в вопросах данного вида спорта.





Подробный обзор этих и других новостей слушайте в очередном выпуске программы "Игры престолов" от 17 августа.