На состоявшейся 16 августа встрече руководства Даугавпилсской городской думы с руководством ПЖКХ и со старшими домов, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил всем присутствующим сторонам о необходимых изменениях в работе предприятия и приоритетах самоуправления на ближайшие 3-4 года.

Со старшими домов планируется провести еще порядка двенадцати встреч, в каждым микрорайоном отдельно. Это необходимо для более эффективного сотрудничества в финансируемых городской думой проектах и выявления наиболее проблемных домов, дворов и микрорайонов, улучшение которых было бы приоритетным.



После встречи с жителями города мэр города принял отставку руководителя ПЖКХ Евгения Оленова.

“У нового руководства города иное видение на дальнейшую работу ПЖКХ, и мне остаётся им лишь пожелать удачи. Понятно, что предприятие не может стагнировать, оно должно развиваться. Это нормально, что новые идеи будет воплощать в жизнь новое руководство ПЖКХ”, - сообщил Евгений Оленов.

В ближайшее время будет назначено собрание акционеров, где будут решены вопросы реорганизации работы ПЖКХ.