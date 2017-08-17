Даугавпилсская дума 11 августа поддержала своим решением планируемую деятельность SIA “Aģentūra Latvijas ceļš“ - строительство хранилища сжиженного газа (пропана-бутана) на территории даугавпилсской нефтебазы на ул. Елгавас 2а.

По условиям, защитная полоса хранилища не должна будет распространяться за пределы определенного земельного участка, а также база не должна будет создавать никаких помех расположенным рядом предприятиям.



Согласно проекту, на территории существующей нефтебазы будет построено хранилище сжиженного газа с необходимым техническим оборудованием, которое позволит слив сжиженного газа из железнодорожных цистерн, его хранение и заправку цистерн. Для этих целей будет построена эстакада. Для хранения газа планируется построить 5 вкопанных в землю резервуаров объемом 100 кубометров каждый. В год планируется использовать около 17 000 тонн сжиженного газа.

Общественное обсуждение проекта проводилось 30 марта 2016 года. Участие в нем приняли 29 человек.