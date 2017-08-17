С 1 января следующего года на Белорусско-Латвийской границе, в контрольных пунктах Патерниеки и Силене в круглосуточном режиме начнут работу инспектора Продовольственно-ветеринарной службы, сообщает Латвийское радио 4.

По словам руководителя отдела общественных отношений Министерства земледелия Латвии Дагнии Муцениеце, эта мера призвана улучшить ситуацию для бизнеса: «Министерство земледелия подготовило предложение об обеспечении работы сотрудников ПВД в круглосуточном режиме на контрольных пунктах Белорусской-Латвийской границы. Это предложение поддержало правительство. Суть его в следующем: через контрольные пункты Патерниеки и Силене предприниматели в будущем смогут круглосуточно перевозить товары, за которыми установлен контроль со стороны Продовольственно-ветеринарной службы.



Такая возможность будет способствовать увеличению торговли между двумя странами, позволит снизить административную и финансовую нагрузку на предпринимателей. Сократятся очереди на этих контрольных пунктах пересечения границы. По крайней мере, сейчас мы планируем, что этот круглосуточный контроль можно будет начать с 1 января 2018 года».