Уже на следующей неделе после ремонта в водоем на Эспланаде вернется фонтан. Об этом сообщил в facebook мэр Даугавпилса А. Элксниньш.

Напомним, что новый фонтан появился в этом районе 22 июля прошлого года. Высота его струи составляет 12 метров. Горожане очень радовались фонтану украшавшему новое место отдыха.



В этом году он снова был запущен, однако через несколько недель сломался. Возможно, были неисправны насосы. В связи с этим оборудование было извлечено из воды. Выяснением причин поломки занималась огрская фирма. Ремонт проводится по гарантии.