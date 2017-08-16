У родителей из Даугавпилса, обвиняемых в насилии и жестоком обращении со своими детьми, после заведения уголовного дела, родился еще один ребенок. Все дети у них отняты - в настоящее время семеро живут в детском доме, а самый младший - новорожденный - в приемной семье, пишет "Неаткарига".

Суд в Даугавпилсе отложил до сентября рассмотрение дела, по которому родители Наталья К. и Юрий К. обвиняются в избиении детей из-за того, что один из обвиняемых госпитализирован. Может быть, это мать, потому что у нее уже имелись проблемы со здоровьем. Слушание было отложено неоднократно, в предыдущий раз ответчики не появлялись в суд, и суд принял решение о доставить их принудительно. Оба родителя обвиняются в невиданной жестокости по отношению к детям, старшему из которых сейчас десять лет.



Прокуратура собрала доказательства, говорящие о том, что родители в отношении своих шестерых детей - всего их в семье восемь - вели себя жестоко, причиняли им физические и психические страдания. В конце 2015 года мать лишила ребенка пищи и питья, а когда ребенок, будучи голодным, без разрешения взял и спрятал бутылочку с молоком и чашку киселя, она в присутствии остальных детей начала бранить и избивать ребенка металлической палкой, ударив несколько раз, причинила серьезных телесные повреждения, умышленно сломав ему ножку. Причиненные ребенку травмы скрывались. Отец детей также был жесток со всеми ими, избивал детей деревянной палкой.



Преступления против детей были обнаружены в январе 2016 года, когда один из детей с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. С тех пор родителям запрещено приближаться к своим детям.



Зампредседателя Сиротского суда Даугавпилса Элита Праневска сообщила, что обратно в семью пострадавшие дети не вернутся, для них сейчас ищут приемные семьи или опекунов, и если в Латвии таковых не найдется, суд будет ходатайствовать о разрешении усыновления зарубежом.



По словам Правнески, семья находилась в поле зрения Сиротского суда с 2010 года, в основном - из-за проблем со здоровьем. Ситуация осложнилась, и в 2013 году родители были лишены родительских прав, так как были замечены в злоупотреблении алкоголем. Тем не менее, социальная служба работала с семьей, и ситуация улучшилась, поэтому было принято решение вернуть детей в семью.