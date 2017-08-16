Кабинет министров 7 августа поддержал концептуальный доклад ,,О реформе системы здравоохранения”, в котором содержится информация о нынешней ситуации в системе здравоохранения Латвии, предложения о дальнейшей работе Даугавпилсской региональной больницы, и рисках в случае, если финансирования не будет.

Дума Даугавпилса подготовила письма в Ассоциацию больших городов Латвии и премьер министру ЛР Марису Кучинскису, в которых изложила своё видение ситуации.



Дума считает, что сокращение койкомест с 700 до 340 – это угроза не только для стационарного оказания услуг здравоохранения, но и обеспечения медицинских услуг всего региона в целом.



В сообщении КМ неясно обозначена доступность стационарных и амбулаторных услуг жителям региона. Нет конкретики о пилотпроекте о слиянии государственных и муниципальных обществ капитала на территории Даугавпилса. Информации по этому проекту нет ни в городской думе, ни в SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”.



Актуальным в отрасли является вопрос медицинского персонала. Это дефицит медперсонала, неясность вопроса зарплат медиков. Положительным можно отметить создание прогнозируемой профессии – основной специальности - медсестра, устранив раздробленность этой специальности.



Минздрав планирует в течение 5 лет увеличить бюджет отрасли здравоохранения до 4.66% от ВП.



,,Наша задача – защитить интересы работников и пациентов. Сокращение койкомест и финансирования приведет к драматическим последствиям. Акционеры ДРБ уверены, что больница должна остаться самостоятельной и развиваться. Необходимо привлекать финансирование ЕС для развития инфраструктуры и заинтересованности персонала работать и оказывать все необходимые услуги пациентам. ДРБ должна стать большим региональным медицинским центром Латгалии”, – считает председатель думы Даугавпилса Андрей Элксниньш.