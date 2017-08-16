Этой осенью на ул. Крауяс в Даугавпилсе откроется магазин "Kesko Senukai" нового формата "Все для дома и строительства". Об этом сообщил руководитель проектов компании "Ditton grupa" Андрей Курситис.

В открытие магазина инвестировано около миллиона евро. Изначально в нем будет обеспечено 51 новое рабочее место, что немаловажно для нашего города. В будущем инвестор планирует расширение бизнеса, а соответственно, и увеличение рабочих мест.

Благодаря Даугавпилсскому самоуправлению будет приведена в порядок и инфраструктура вблизи нового магазина.

Открытие "Kesko Senukai" готовится в сотрудничестве с предприятием SIA "Kraujas parks". Обновленные магазины "Kesko Senukai" уже работают в Риге.