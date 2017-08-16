С 7 по 16 августа в американском Лос-Анжелесе прошли Всемирные спортивных игры полицейских и пожарных, в которых приняли участие представители из более 70 стран. Даугавпилсская Полиция самоуправления получила приглашение организаторов принять участие в этом престижном мероприятии и показала хорошие результаты на соревнованиях.

Даугавпил представляли 6 раьотников Полиции самоуправления. Так, Артур Давыдов занял второе место в прыжках в длину и третье – в беге на 400 метров с барьерами. В нашем активе также 2 золотые и 2 бронзовые медали в тяжелой атлетике, завоеванные Даной Римвиде-Мицкевич и Андреем Доманяном.

Наши спортсмены-полицейские приняли участие также в беге на спринтерские дистанции, ходьбе, жиме штанги лежа, дартс, бильярде, а также в специфической дисциплине – беге вверх по лестнице.