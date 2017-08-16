С 7 по 16 августа в американском Лос-Анжелесе прошли Всемирные спортивных игры полицейских и пожарных, в которых приняли участие представители из более 70 стран. Даугавпилсская Полиция самоуправления получила приглашение организаторов принять участие в этом престижном мероприятии и показала хорошие результаты на соревнованиях.
Даугавпил представляли 6 раьотников Полиции самоуправления. Так, Артур Давыдов занял второе место в прыжках в длину и третье – в беге на 400 метров с барьерами. В нашем активе также 2 золотые и 2 бронзовые медали в тяжелой атлетике, завоеванные Даной Римвиде-Мицкевич и Андреем Доманяном.
Наши спортсмены-полицейские приняли участие также в беге на спринтерские дистанции, ходьбе, жиме штанги лежа, дартс, бильярде, а также в специфической дисциплине – беге вверх по лестнице.
Наши спортсмены-полицейские приняли участие также в беге на спринтерские дистанции, ходьбе, жиме штанги лежа, дартс, бильярде, а также в специфической дисциплине – беге вверх по лестнице.
Вообще-то муниципальные полицейские зарплату получают за работу, а не за спортивные достижения.
Только не надо рассказывать, что тренировки в свободное от работы время, ладно??????
Америка, это не Зарасай вроде.......не плохо ребята живут за счет города, на соревнования в Америку ездят.....
В Вентспилсе и Резекне правильно сделали......
Спидвей, муниципалы.....
Вот что-то у работников скорой помощи или больницы, или трамвайки или автобусного парка....
Ну никаких выдающихся мировых достижений в спорте!!!!!!
Наверное работать там надо........