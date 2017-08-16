Различные исследовательские агентства ставят своей задачей выяснять аспекты, связанные с жизнью людей. Информационное агентство ЛЕТА обнародовало данные опроса SKDS, который был призван установить сколько денег нужно жителям Латвии для нормальной жизни.

Выяснилось, что в среднем латвийцам для нормальной жизни необходимо иметь в кошельке 1165 евро в месяц. Примечательно, что это на 51 евро меньше, чем сумма, названная в аналогичном опросе год назад.



Интересно, что в 2012 году жителям Латвии для нормальной жизни было достаточно 844 евро в месяц, а в 2000 году - всего 494 евро.



На фоне данных опроса реальность, в которой живут жители Латгалии, в частности, даугавпилчане - выглядит еще более удручающе. Официальные данные говорят, что в сравнении зарплат по регионам, в Даугавпилсе самая низкая оплата труда работающих - 582 евро. Самая высокая средняя нетто-зарплата у работающих в Риге — 936 евро. Таким образом, в Даугавпилсе средняя зарплата на 40% ниже, чем в Риге.



Учитывая эти данные, а также данные опроса SKDS - даугавпилчанам для нормальной жизни не хватает 583 евро в месяц, что равняется еще одной средней зарплате в месяц.



Напомним, вице-мэр Валерий Кононов, возглавлявший ранее Даугавпилсский филиал Государственного Агентства занятости, в программе "Диалог с городом" предположил, что жители нашего города могли бы чувствовать себя стабильно и не рассматривать возможность заработка в других странах, при уровне ежемесячного дохода от 700 евро на руки.