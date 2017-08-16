В начале августа полиция обратилась к жителям с просьбой опознать по фото двоих мужчин, гонявших на квадроцикле по микрорайону Новое Строение и Химия. Во время погони им удалось скрыться от полиции.

Как сообщили в правоохранительных органах, квадроцикл был угнан, его владелец обратился в тот же день с заявлением о краже транспортного средства. Вскоре удалось опознать и найти виновника. Им оказался мужчина 1987 г.р. ранее уже попадавший в поле зрения полиции, и лишенный водительских прав. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет за кражу квадроцикла. Также на него были составлены протоколы за агрессивную езду, повторное вождение транспортного средства без прав в течение года и побег от сотрудников полиции.