В понедельник в Даугавпилсском суде начался процесс по делу о жестоком отношении с детьми. По данным прокуратуры, родители избивали своих шестерых малолетних детей, а одному даже сломали ногу за то, что он выпил бутылочку молока.

Обвиняемые несколько раз не являлись на заседания суда, поэтому их было решено доставить в принудительном порядке. Тем не менее, суд снова пришлось отложить, так как один из обвиняемых находится в больнице.



Установлено, что дети подвергались как эмоциональному, так и физическому насилию. Поскольку подсудимые неоднократно игнорировали повестки в суд, на процесс их доставят в принудительном порядке.



Как отмечает пресс-центр Генпрокуратуры, в ходе следствия было установлено, что в период с 3 июля 2013 по 8 января 2016 года женщина не обеспечивала своим малолетним детям нормальный уход, не заботилась об их здоровье, оставляла детей голодными, а также допускала эмоциональное и физическое насилие.



В конце 2015 года в один из дней женщина запретила детям брать еду и напитки, но один из малышей, проголодавшись, без разрешения взял и спрятал у себя бутылочку молока и кружку киселя. В присутствии других детей мать стала кричать на ребенка, а затем избила металлическим костылем.



В финале экзекуции над собственным ребенком она сломала ему ногу. Нанесенные телесные повреждения женщина попыталась скрыть.



Также следствие выяснило, что глава семейства регулярно избивал детей деревянной палкой. При этом мать ему в этом не мешала и допускала насилие.