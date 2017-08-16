1 сентября на площади Виенибас пройдет мероприятие, посвященное Дню знаний. Время проведения – с 19.00 до 22.00. 2 сентября на площади Виенибас и в парке Дубровина с 11.00 до 22.00 пройдет фестиваль «Артишок».

Принимая во внимание прогнозируемое большое количество посетителей мероприятий, просим желающих организовать уличную торговлю до 25.08.2017 обращаться в Управление коммунального хозяйства по адресу ул. Саулес, 5А в 113 каб., тел. 654 76480, чтобы подать заявки.

Количество торговых мест ограничено, поэтому заявки до 29 августа рассмотрят ответственные специалисты УКХ.

Дополнительно сообщаем, что на данных мероприятиях будет разрешено торговать только продуктовыми товарами: сладостями, закусками, безалкогольными напитками.