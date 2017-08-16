Третий год подряд Даугавпилс участвует в конкурсе на звание молодежной столицы Латвии. Конкурс организует Министерство образования и науки совместно с Латвийским молодежным советом и представительством Еврокомиссии в Латвии.

В этом году в финале конкурса оказались Рига, Даугавпилс и Мадонский край. В результате голосования, в котором участвовали представители всех самоуправлений, Молодежной столицей Латвии стала Мадона. Об этом было сообщено 12 августа в Лиепае, где проходил Молодежный фестиваль – 2017.

Победитель конкурса на протяжении всего года станет эпицентром мероприятий, посвященных молодежи.