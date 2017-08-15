14 августа закончился прием заявок на участие в Конкурсе оформления зелеными насаждениями. Всего поступило 28 заявок на участие.

Комиссия оценит оформление балконов и лоджий, клумб, оформление прилегающих к домам территорий в двух номинациях:

1) Оформление балконов, лоджий, террас (как общественные, так и жилые здания);

2) Оформление клумб и прилегающих территорий (общественные здания, многоквартирные дома, индивидуальное строительство).

Комиссия будет работать с 15 по 23 августа. Результаты объявят 15 сентября в 14 часов в Даугавпилсской Думе.

Лучшие работы в каждой группе будут награждены денежными подарками. Обладатели первого места в прошлогоднем конкурсе на призовые места этого года претендовать не могут.