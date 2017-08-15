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Стабильно развивающаяся международная компания приглашает на работу ассистента руководителя с перфектным знанием английского, латышского и русского языков. Высшее образование, знание основных компьютерных программ и отличные коммуникационные навыки обязательны. Рабочий график с 15 часов!



Мы гарантируем динамичную работу, стабильную оплату, возможности карьерного роста и дружественную атмосферу!



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