Министерство здравоохранения выступило с предложением сократить количество мест в Даугавпилсской региональной больнице (ДРБ) с 700 до 340, а также объединить ее с Психоневрологической больницей.

Как признал мэр А. Элксниньш, ситуация с больницей достаточно плачевная.



В Кабмине было принято сообщение о намерении сокращения количества койко-мест в нашей региональной больнице до 340. По словам мэра, это неумелая и неправильная позиция больницы и прежнего руководства думы, которые не отстояли интересы ДРБ.



На сегодняшний день проходят консультации по данному вопросу и представитель Даугавпилса был в министерстве. На этой неделе руководство города направило письмо в Ассоциацию больших городов, сегодня также было отправлено письмо премьер-министру по данному вопросу, где указано, что сокращение мест в ДРБ для города неприемлемо . Как отметил мэр Элксниньш, если же идти в том направлении, которое предлагает министерство, то здравоохранения в городе вообще не будет. "Министерство здравоохранения у нас вообще странное заведение. Они предлагают объединить Даугавпилсскую региональную больницу с психоневрологической. Это в определенной степени является пилотным проектом. Так они его называют в своем докладе. Мы обсуждали с акционерами больницы данный вопрос и наша позиция заключается в том, что региональная больница должна остаться такой, какая она есть, она должна развиваться, нужно использовать европейские средства для улучшения состояния техники и привлечения молодых специалистов. "