Первое место в рейтинге латвийских школ за 2017 год, составленном Фондом Атиса Кронвалда, занимает 1-я Рижская государственная гимназия, которая набрала 122,21 балл. Эта школа лидирует в рейтинге уже несколько лет подряд.

Второе место заняла Даугавпилсская русская средняя школа-лицей - 58,27 балла, на третьем месте Агелнскалнская государственная гимназия 54,54 балла.



Даугавпилсская государственная гимназия занимает 5-ое место в рейтинге больших школ. 13-ая средняя школа расположилась на 25-ом месте, 3-я средняя школа - на 48-ом. 10-ая средняя школа среди больших школ на 74/75 месте рейтинга.



В рейтинге малых школ Даугавпилсская школа Сасканяс заняла 11-ую строчку, 9-ая средняя школа - 33-35-ую, 15-ая средняя школа оказалась на 51-57 месте, 11-ая школа - на 92-94-ом месте.