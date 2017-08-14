На днях был опубликован Глобальный индекс комфортного проживания пенсионеров. Латвия в этом списке заняла низкое 34-е место, причем нас обогнали не только Польша (28) и Словакия (25), но и соседние Литва (31) и Эстония (26). Хуже, чем в Латвии, пенсионерам живется, например, в Чили (36), Китае (38), Турции (39) и Индии (43).

Почти половина пенсионеров Латвии – а это 209 тысяч человек – получают меньше 235 евро в месяц. Издание «МК-Латвия» опубликовало материал, в котором пенсионеры из разных регионов Латвии рассказывают — как им удается жить, или, скорее выживать, на такие деньги.



Чтобы понять как живут пенсионеры Даугавпилса, предлагаем читателям рассказ даугавпилчанки Валентины Кустовой, которая после выработки неполных 43 лет на благо государства, получает пенсию в 272 евро.



– После окончания школы до самой пенсии я работала на заводе электроинструментов – сначала обмотчицей, потом шлифовщицей, зубофрезеровщицей и помощницей мастера. На пенсию вышла чуть раньше. Мне присвоена инвалидность III группы. Когда я узнала, сколько денег мне полагается на заслуженном отдыхе (а вышла я на пенсию 13 лет назад), то ахнула. Хотя мне еще повезло. Знаю ровесниц, у которых при таком же, как у меня, стаже, пенсии по 230-240 евро.



Ведь как нам платили зарплаты в 90-е-то? Бывало, еду на работу, а у самой в кармане кубик куриного бульона и кусок хлеба. Вот и весь обед. Сейчас на лекарства в месяц уходит 30 евро, а иногда и все 50. Но я каждый год покупаю за 130 евро медицинскую страховку. Она меня выручает, когда приходится обращаться к врачу. Все-таки страховка обеспечивает бесплатные обследования, консультации у врача, скидки на лекарства, а так пришлось бы по 10-15 евро отдавать за каждый визит.



Я очень мало жгу света, почти не пользуюсь электричеством. Телевизор разве только смотрю, да холодильник включен. В остальном экономлю.



Второй год у меня статус малоимущей, поэтому в отопительный сезон я за квартиру плачу со скидкой. Зимой это квартирное пособие очень выручает.



Мясные продукты для меня слишком дороги. В основном ем овощи, иногда курочку подешевле покупаю – всегда по акциям. Обойду сначала все магазины, рынок, посмотрю, где что и почем, и возвращаюсь туда, где дешевле. Сама про себя шучу: волка ноги кормят. Но такими походами хоть немного экономлю.



Конечно, иногда хочется чего-то вкусненького, но как вспомню, сколько еще времени до следующей пенсии, то отказываюсь. Помню, однажды под Новый год увидела бабулю, которая долго-долго ходила по магазину, а в кассу встала с одним пакетом молока. Я же в тот день несколько видов конфет взяла по 100 граммов, себя побаловать. Так вот бабушка смотрит в мою корзинку, вздыхает и говорит: «Тоже хотелось бы конфеток к Новому году, но у меня пенсия только 5 января». Оказалось, у нее, кроме как на молоко, денег ни на что другое не хватало. Ну, я ей по паре конфет и отсыпала.



Или вот еще мужчина как-то подошел и попросил купить ему самого дешевого хлеба. Потом еще колбаски попросил. Думала, на закуску просит, хотя на пьяницу не похож. Выхожу из магазина и вижу: сидит неподалеку и ест. Я уже сама предложила ему еще сосисок купить, мол, потом приготовишь, а он отвечает: «Дома готовить не на чем. Электричество, газ – все давно отключено за долги». Оказалось, что до следующей пенсии по II группе инвалидности этому человеку оставалось еще несколько дней. Мне его так жалко стало! Так вот люди живут.



Приходится экономить и на одежде. К счастью, одна общественная организация дает возможность пожилым людям с маленьким доходом бесплатно поискать вещи в секонд-хэнде. Раньше это было горько, стыдно, обидно, а сейчас уже привыкла. Кстати, вещи мы потом развозим по районам и раздаем бесплатно, а в своей пенсионерской организации мы иногда обмениваемся вещами друг с другом.



Когда есть силы и возможность, отправляюсь в лес за ягодами, а потом продаю. В день удается заработать 10-15 евро. Правда, после таких вылазок устаю, день отдыхаю У нас тут все, у кого пенсия меньше 300 евро и нет подработки или помощи от детей, на подножном корме. Грибы-ягоды, варенье из одуванчиков, щавель. Все как после войны.



В месяц удается отложить по 10-15 евро на страховку. На концерты почти не хожу. Билеты по 10-15 евро для меня дороги. Мои дети и внуки заграницей, но я ничего у них не прошу.



Знаете, мне, потомственной гражданке, обидно и за себя и за других пенсионеров Латвии. Если в нашем государстве так радеют за граждан, то почему унижают такими пенсиями? Я предлагаю правительству хотя бы недели две пожить на мои доходы, походить по секонд-хэндам и акциям, в лес по ягоды, а потом поторговать этими ягодами на рынке, - говорит Валентина.