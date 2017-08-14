Необходимость рекламы Даугавпилса не только внутри города, но и за его пределами - вопрос более, чем актуальный. Находясь далеко от центра нашего государства, Даугавпилс едва ли может похвастаться повышенным спросом со стороны туристов.

Все достопримечательности, включая Крепость и Центр искусст им.Марка Ротко, музей шмаковки, краеведческий музей и церковную горку можно неторопливо осмотреть за полдня. Плюс еще полдня на синагогу, Латгальский зоопарк и некоторые другие немногочисленные объекты. Объективно, поводов задерживаться в городе более чем на день у туристов, к сожалению, нету.



В предвыборный период представители различных политических партий предлагали решить вопрос разными путями. От попытки пустить под нож весь резервный фонд города на рекламу на Первом Балтийском канале, до проведения фестивалей, призванных привлечь в город миллионы евро.



К слову, идея с фестивалями, возможно, не так утопична, как многим показалось.



Примером тому служит недавно прошедший в эстонском городе Пярну музыкальный фестиваль Weekend Festival Baltic. Как сообщает газета Parnu Postimees, в течение 3 дней фестиваль посетили 75 000 человек, в среднем по 25 000 в день, и принес экономике Пярну миллионы евро.



По мнению организатора фестиваля, каждый гость этого музыкального мероприятия ежедневно тратил вне зоны фестиваля на еду, напитки, поездки на такси и на развлечения не менее 40 евро. Помножив эту сумму на число гостей в день и на три дня получится около трех миллионов евро.



Другие три миллиона евро получили владельцы недвижимости: в отелях действовала минимальная такса в 75 евро на человека в сутки, за ночевку у частников платили не менее 40 евро.



Деньги Пярну во время фестиваля принесли не только гости мероприятия, но и работники и представители Weekend Festival Baltic, которые также ночевали и питались в городе. По данным пресс-секретаря Weekend Festival Гуннара Вейса, они израсходовали на ночевки в Пярну гораздо больше, чем 100 000 евро.



Таким образом, несмотря на всю критику, идея с фестивалями, которую активно продвигал перед выборами Сергей Парфенов, весьма удачно оправдывает себя в других небольших городах, пополняя бюджет и привлекая туристов.