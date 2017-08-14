13-летний хоккеист Мартиньш после смены в спортивном лагере на базе «Дзинтариньш» попал в больницу с кровоизлиянием в мозг, пишет портал press.lv.

Хирурги Даугавпилсской региональной больницы сделали ему трепанацию черепа, а полицейские ведут расследование причин травмы в рамках начатого уголовного процесса.



15 июля Мартиньш перенес сложную операцию, а двумя днями ранее случилось событие, предположительно, приведшее к необходимости хирургического вмешательства.



В середине июля в «Дзинтариньше» на одном этаже жили молодые хоккеисты, а на другом – тяжелоатлеты постарше них. Как рассказывает Мартиньш, вечером 13 июля штангисты позвали его и нескольких других его товарищей играть в карты. Инициатор этой игры, один из штангистов, сразу огласил правила: он – главный судья, следит за исполнением правил. Одно из правил – нельзя мять карты, крутиться по сторонам. Кто нарушит, получит подзатыльник от судьи. Мартиньш говорит, что правила не обсуждал, и сел играть.



Далее рассказ ведет отец Мартиньша: «Он, видимо, устал, и в какой-то момент повернул голову в сторону. За что и получил подзатыльник. Говорит, было больно». Подзатыльники от «судьи» получили и товарищи Мартиньша. Доиграли, разошлись по комнатам.



Мартиньш позвонил папе, про полученную оплеуху ничего не сказал, лег спать. «Ночью у него началась рвота. Он обращался к тренерам, и те дали ему таблетку. Ни медсестры на месте, ни доктора никто не вызвал. Мне не очень понятны эти действия тренеров. На следующее утро Мартиньш позвонил и уже не таким бодрым голосом, как накануне, попросил, чтобы я приехал, - рассказывает отец молодого спортсмена. – Не скажу, что он плохо выглядел. Да, всю ночь рвало. Но первая мысль, конечно же, была, что он что-то не то съел. Я думал, полежит дома, и все пройдет. Забрал его домой.



День он отлежал, наутро ему не стало лучше. Выглядел в целом нормально, лишь немного опухшая была щека. Я спросил: "Что со щекой?" Он ответил: "Кто-то укусил…" Укусил, так укусил. Но утром 15 июля я все-таки отвез его в Краславскую больницу. Оттуда нас отправили в ДРБ. Там его оставили под наблюдением. Вечером позвонили и сказали, что нужно срочно делать операцию».



Медики установили, что в голове у мальчика лопнул сосуд и случилось кровоизлияние. Со слов папы, очень повезло, что этот сосуд вскоре сам замкнулся. В противном случае ночь с 13 на 14 июля могла стать для Мартиньша последней.



Такую историю рассказывают отец с сыном. Они теперь ожидают правосудия. Отец Мартиньша считает, что все произошло из-за недосмотра тренеров.



Юноша, который дал подзатыльник Мартиньшу, несовершеннолетний, ему 17 лет. Как говорит отец хоккеиста, обидчик свою вину отрицает. Точнее, настаивает, что данный им в игре подзатыльник не мог привести к кровоизлиянию. Причинно-следственную связь предстоит установить следствию.



Тренер тяжелоатлетов Эдуард Лазаревич говорит: «Я не выгораживаю своего воспитанника: если он это сделал, то пусть отвечает. Но на сегодняшний день вопрос, была ли вообще применена сила. Мои воспитанники, которые там были, говорят, что никто никого не бил.



В любом случае могу заверить, что дети не были брошены и бесконтрольны. Я сам заходил в тот вечер на кухню, где они играли в карты. Спросил: "Что делаете?" Ответили: "Играем". Я наказал: "Смотрите, чтобы был порядок". Понимаете, дети в спортивном лагере не могут только тренироваться – нужен и какой-то досуг. Вот я и порадовался за них, что они организовались вместе с хоккеистами и сидели играли. Конечно, я не сидел и не смотрел, как они это делают. В любом случае моих детей в лагере было 11 человек. Я физически не могу постоянно находиться около каждого из них».



Что касается оказания медицинской помощи в лагере, то, как говорит и. о. руководителя Департамента спорта и молодежи Михаил Енбаев, в данном случае был заключен договор с Центром детского здоровья об оказании помощи в случае необходимости. По сути, он называет эту услугу «доктором по телефону» и признает, что она практически бесполезна.



Как и медсестры в школах, медработники при лагерях не вправе дать детям даже таблетку. В случае чего нужно было вызывать скорую, везти ребенка в больницу.



Действительно, в этой истории много вопросов и предположений. Разобраться в ней будет непросто. Но мы решили предать известные нам свидетельства публичности с одной лишь целью: этот случай должен стать уроком для всех нас!



Родители должны учить своих детей уметь встать и уйти из компании или места, в котором они чувствуют себя дискомфортно; не бояться рассказать о том, что они попали в неприятную историю; признаться взрослым, что им плохо, и попросить о помощи.



Тренеры и педагоги должны дать понять своим воспитанникам, что развитую в ходе тренировок физическую силу нельзя применять в быту, особенно против заведомо слабых людей; что жестокость и насилие не могут быть веселыми или стать составляющей игры; что любой поступок имеет последствия, за которые рано или поздно надо отвечать.



Да, это совершенно прописные истины, которые порой тонут в юношеском максимализме и общении со сверстниками, при котором ни один из молодых людей не хочет прослыть слабаком или трусом. Но, согласитесь, такие истории, которую рассказали нам юный Мартиньш и его отец, заставляют взглянуть на эти простые истины иначе. Что бы ни произошло тем вечером в «Дзинтариньше», мальчишка чудом не лишился самого дорогого – жизни. Могли ли тренеры, организаторы лагеря, руководители спортивной жизни города каким-то образом повлиять на ход описанных выше событий и предо-твратить их? Это непростой вопрос. Но он явно будет еще долго занимать умы всех этих людей и, хочется верить, заставит их в схожих ситуациях поступать иначе.



Рихард Эйгим, первый вице-мэр, ответственный за спорт:



- Будем говорить как есть. Такой случай – не первый в детских лагерях. Просто раньше обходилось без больницы и никто не говорил во всеуслышание об этом. А теперь вот клюнул жареный петух!



Все документы собраны и переданы в юридический департамент Думы для оценки. Мы к уголовной ответственности никого призвать не можем, но свои выводы сделаем и виновных накажем. Думаю, что ответственность должен понести кто-то из воспитателей, кто работал в этот день, ну а в целом ответственность лежит и на главе Спортшколы. Спрашивать надо начинать с него: в его обязанности входит обеспечивать то, чтобы тренеры следили за порядком, - сказал Рихард Эйгим.