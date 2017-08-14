Паломники начали собираться в Аглону на праздник Вознесения Девы Марии загодя — уже в воскресенье, 13 августа, появились 20 групп, сообщает Латвийская Римско-Католическая церковь.

В Аглону добирались пешком или на велосипедах. Дольше всего в пути провели жители Лиепаи, которые шли три недели. От Даугавпилса тоже шли несколько групп.



Вечером воскресенья паломники собрались в базилике на молитву, а в полночь состоялась торжественная служба.



На Народный крестный ход 14 августа каждый год собираются десятки тысяч паломников. В 2017-м это мероприятие отдельно посвящено семье.



Представитель полиции Ксения Белова напомнила, что нужно учитывать гостям при посещении столь массового мероприятия: «В местах, где собирается очень много людей, легко потерять из виду своих родственников, поэтому просим посетителей особо позаботиться о безопасности детей! Просим позаботиться о безопасности своих вещей. Так как в Аглоне часто остаются на несколько дней и ночуют в палатках — не оставлять свои вещи в палатке».