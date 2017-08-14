За прошедшие сутки в Латвии утонули два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В субботу утром был получен вызов в Аглонский край, где в реке Тартака тонул человек. Обследовав водоем, водолазы нашли на глубине 4 метров тело 23-летнего мужчины.



Из Карсавского края в ГПСС поступило сообщение о том, что 36-летний мужчина ушел купаться и не вышел из воды. Обследовав водоем, спасатели обнаружили его тело.