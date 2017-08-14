На территории Латвии несколько десятков детских площадок, где сделали косметический ремонт старых, поставленных в советское время конструкций. Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) указал на это уже нескольким самоуправлениям, однако действий не последовало, сообщает LTV.

Нередко сделанные в советское время качели признают опасными, поскольку у них неподвижные металлические подвесы, и это создает дополнительную опасность для детей, которые находятся рядом. В свою очередь, сидение не отвечает всем требованиям, в частности, создает риск серьезных травм головы.



«Если ударить ребенка, например, по голове, может быть и летальный исход. Из проведенных нами 43 проверок в 17 случаях мы нашли такие качели», — отметила Байба Витолиня, глава ЦЗПП.



«Статистика, к сожалению, безжалостная, поскольку в то время безопасность не была столь актуальной, и вместе с тем эти площадки и физически, и морально устарели... Начиная с небольших синяков, ушибов, ссадин — до самых серьезных переломов, обширных ран и тому подобного»,

— указал детский врач Янис Упениекс.



Балви, Гулбене, Даугавпилс, Лудза, Марупе, Олайне, Рига — список самоуправлений, где находятся небезопасные детские площадки, велик, хотя осмотрели еще далеко не все. Например, в Даугавпилсе ЦЗПП обнаружил площадку, которая построена на асфальте. Это не отвечает никаким стандартам безопасности. Во многих местах нашли открытые бетонные основания — и там падение может привести к серьезным последствиям и даже смерти.