Многие жители Латвии и туристы отправятся в Аглону на празднование Вознесения Девы Марии. Но по пути туда автомобилистам нужно считаться с большими, чем обычно, затратами времени. Зато 14 и 15 августа организованы дополнительные поезда.

Из-за дорожных ремонтов в Ливаны и Прейли путь на автомашине может затянуться, хотя вокруг самой Аглоны местами перекрыто движение для транзитных грузовых фур, и это призвано помочь «легковушкам». Запрет для грузовиков действует с 17 часов 12 августа до 18 часов 15 августа.



Предприятие VAS Latvijas Valsts ceļi призывает водителей считаться с помехами и использовать объездные пути. Самые масштабные ограничения движения введены близ Ливаны и Прейли. У Ливаны можно объехать соответствующие участки, свернув на дорогу Ливаны – Стеки (V753), за Стеки продолжив путь в Прейли через Рудзаты, а из Прейли выехать по дороге на Фейманы. Оттуда можно попасть на шоссе Резекне – Даугавпилс (A13) и спокойно добраться до Аглоны.



В Ливаны же можно проехать по Даугавпилсскому шоссе до поворота на Ницгале, по той дороге (P64) доехать до Вишки – до шоссе Резекне – Даугавпилс. В Вишки следует проехать по шоссе А13 в направлении Резекне до дорожной развязки с шоссе Краслава – Прейли – Мадона (P62) и далее можно уже добраться до Аглоны.



Традиционно на праздник Вознесения Девы Марии в Аглону отправляются тысячи гостей, поэтому водителям следует быть особенно осторожными не только возле Аглонской базилики, в самом городе и его окрестностях – много пешеходов можно встретить почти повсюду. Ведь группы паломников идут в Аглону пешком по обочинам шоссе.



Более подробную информацию об ограничениях движения можно получить по бесплатному круглосуточному телефону 80005555, на сайте VAS Latvijas Valsts ceļi и в мобильном приложении Waze.



Для удобства посетителей праздника организованы дополнительные пассажирские поезда на линии Рига – Даугавпилс: 14 августа выезд из Риги в 12:58, время прибытия - 17:33, 15 августа из Аглоны поезд отправляется в 15:50 и будет в Риге в 21:13. Подстроен под расписание поездов и график движения пассажирских автобусов.