Квартировладельцам Лудзы теперь не придется платить за разницу в показаниях потребления воды между общедомовым и квартирным счетчиком. Ранее разницу «раскидывали» между всеми жильцами дома. Однако оказалось, что платить лудзенцы не обязаны. Теперь проблему оплаты разницы предстоит решать предприятию самоуправления, которое занимается обслуживанием домов, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Новое руководство Лудзенской думы постановило, что с августа обслуживающее многоквартирные дома муниципальное предприятие Lūdzas apsaimniekotājs больше не должно выставлять клиентам счета за разницу в показаниях счетчиков воды. Cуществовавшая до сих пор система расчета была введена около двух лет назад. Почему было принято решение отменить эту плату, объяснил председатель думы Лудзенского края Эдгар Мекш:



«Если поставщик воды и управляющий жилым фондом является одним и тем же лицом, тогда условия, прописанные в правилах Кабинета министров №1013, выполнять не обязательно».



Об изменениях местные жители еще не в курсе. Новые счета, в которых не будет графы оплаты за разницу потребленной воды, придут только в сентябре.



Из 110 многоквартирных домов Лудзы есть такие, в которых разница составляет около 1%, но есть и такие, где «неучтенка» достигает 50%. В среднем с одной квартиры может дополнительно накапать от одного до 7 или даже 12 евро в месяц.



Жители Лудзы активно протестовали, когда два года назад в городе вводили систему взимания платы за неучтенную воду — так как, по сути, квартировладельцу предлагается платить за воду, которую он на самом деле не использовал. Деньги приходилось отдавать либо за соседей, которую воруют воду, либо за утечку через дырявые магистральные трубы.



В свою очередь в Даугавпилсе жители уже много лет платят за неучтенную воду и столько же жалуются и просят решить проблему. Однако до сих пор просьбы горожан не были услышаны. Сможет ли изменить ситуацию новое руководство города, покажет время.