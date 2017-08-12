Работа Молодежного департамента Даугавпилса давно получает множество нареканий. Касаются они в основном организации мероприятий для молодежи.

Ярким примером «работы» в этом направлении является недавний концерт, который прошел в парке Дубровина. Это был концерт вокальных групп, в котором приняли участие молодые талантливые ребята: группы "Pumpuriņi", "Stage On", "Wonderland" и "Latgales džeza klubs-studija".



Однако, несмотря на лето и отличную погоду, на выступление почти никто не пришел. Об этом сообщили ведущие программы «Игры престолов». Посетив мероприятие и делясь впечатлениями, они подчеркнули, что создалось впечатление, что организаторы (Молодежный департамент) организовали концерт просто для себя, т. к. присутствовали на нем собственно сами исполнители, их родители и друзья, а также сотрудники Молодежного департамента. О массовости мероприятия говорить не приходится.



Отметим, что проблема непопулярности молодежных мероприятий в городе существует достаточно давно. То ли зазывают на них недостаточно активно и креативно, то ли совсем не то большинство молодежи хочет видеть. Ясно пока только одно — департаменту необходимы перемены.