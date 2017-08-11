11 августа в прямом эфире радио Alise Plus прошла очередная программа "Диалог с городом". На вопросы редакции и горожан ответил вице-мэр Валерий Кононов.





Жители города активно интересовались планами думы в отношении ремонта дорог, транспортного сообщения и благоустройства города.

Программа "Диалог с городом" Гость в студии: Валерий Кононов Опубликовано Alise Plus RADIO 11 августа 2017 г. Основное внимание в программе было уделено вопросам утепления домов, работе ПЖКХ, программе благоустройства дворовых территорий, активности думы в отношении городской недвижимости, развития туризма и ревизии на предприятиях.Жители города активно интересовались планами думы в отношении ремонта дорог, транспортного сообщения и благоустройства города.