11 августа в прямом эфире радио Alise Plus прошла очередная программа "Диалог с городом". На вопросы редакции и горожан ответил вице-мэр Валерий Кононов.
Основное внимание в программе было уделено вопросам утепления домов, работе ПЖКХ, программе благоустройства дворовых территорий, активности думы в отношении городской недвижимости, развития туризма и ревизии на предприятиях.
Жители города активно интересовались планами думы в отношении ремонта дорог, транспортного сообщения и благоустройства города.
Жители города активно интересовались планами думы в отношении ремонта дорог, транспортного сообщения и благоустройства города.
Программа "Диалог с городом" Гость в студии: Валерий КононовОпубликовано Alise Plus RADIO 11 августа 2017 г.
Как бдительный горожанин водителей от беды оберегал (8)
Случай в магазине, или зло порождает зло (20)
The end: Спекуляции вокруг аэропорта заканчиваются (13)
Нет участи печальнее на свете, чем должности терять при муниципалитете (15)