7 августа дежурная часть Даугавпилсской полиции самоуправления получила сигнал около полуночи о специфическом запахе в одной из квартир города.
Прибыв на место, муниципальные полицейские констатировали, что в кухне чувствуется сильный запах газа. Хозяйка, женщина 1930 г.р., забыла закрутить газовый вентель.
Помещения были проветрены, информация о произошедшем была передана для оценки социальной службе.
Муниципальная полиция призывает жителей быть внимательными и в случае утечки газа незамедлительно информировать об этом ответственные службы, чтобы они могли оперативно предотвратить несчастье.
Номер телефона аварийной службы при запахе газа - 114.
Единый номер для вызова помощи - 112.
Дежурная часть полиции самоуправления - 654 21500.
Помещения были проветрены, информация о произошедшем была передана для оценки социальной службе.
Муниципальная полиция призывает жителей быть внимательными и в случае утечки газа незамедлительно информировать об этом ответственные службы, чтобы они могли оперативно предотвратить несчастье.
Номер телефона аварийной службы при запахе газа - 114.
Единый номер для вызова помощи - 112.
Дежурная часть полиции самоуправления - 654 21500.