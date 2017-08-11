7 августа дежурная часть Даугавпилсской полиции самоуправления получила сигнал около полуночи о специфическом запахе в одной из квартир города.

Прибыв на место, муниципальные полицейские констатировали, что в кухне чувствуется сильный запах газа. Хозяйка, женщина 1930 г.р., забыла закрутить газовый вентель.



Помещения были проветрены, информация о произошедшем была передана для оценки социальной службе.



Муниципальная полиция призывает жителей быть внимательными и в случае утечки газа незамедлительно информировать об этом ответственные службы, чтобы они могли оперативно предотвратить несчастье.



Номер телефона аварийной службы при запахе газа - 114 .

Единый номер для вызова помощи - 112 .

Дежурная часть полиции самоуправления - 654 21500 .