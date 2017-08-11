На своей странице в сети Facebook депутат Даугавпилсской думы Михаил Лавренов сообщил о том, что самоуправление выкупило бывшую базу Latvenergo в микрорайоне Ругели. Обошлась она думе в 103 600 евро. Это здание бывшей диспетчерской службы, служебной гостиницы и ремонтной базы.

Объект включает в себя 1,9 га земли и 4 здания общей площадью 2 545 кв.м. "Из них бывшие административные помещения, площадью 1340 кв.м., которые мы собираемся использовать для расширения спортивной базы - для отдыха и размещения детей и спортсменов, а также из складских и производственных помещений, площадью 1206 кв.м для хранения спортивного инвентаря и оборудования и для других хозяйственных целей.



Главное отличие данного объекта от спортивной базы Дзинатриньш в Стропах в том, что этот его можно использовать круглый год, поскольку есть место для круглогодичной столовой, также в том, что база расположена в непосредственной близости к Котловану и в окружении земель, принадлежащим самоуправлению, общей площадью более 40 гектаров (на последней схеме, границы земли самоуправления отмечены жёлтым цветом).



То есть более 40 гектаров вокруг этих зданий - земли города, включая половину водохранилища, где мы сможем дальше развивать этот объект на благо горожан, детей, спортсменов города и приезжих.



Техническое состояние большинства помещений уже сейчас лучше, чем на базе в Стропах. Трёхэтажное здание оборудовано бассейном в подвале, баней, душевыми, раздевалками, санузлами и всё это находится в хорошем или нормальном техническом состоянии. На объекте сохранилась автономная система отопления, единственное, что нужно будет заменить котлы, работающие на дизельном топливе, на гранульные или газовые.



Как вы видите по схеме, на базе много неиспользованной земли (газонов), которые мы приспособим под волейбольные, футбольные, баскетбольные площадки и места отдыха. Свежий воздух и близость к природе будет позитивно влиять на детей и спортсменов, ведь тренировки можно будет проводить на уже существующей трассе вокруг Котлована, длинной 3 км, с последующим купанием в излюбленном горожанами водоёме. Большая часть внутренней территории не просто заасфальтирована, а выложена бетоном, которую можно использовать под автостоянку машин работников, родителей, приезжих.



В зимнее время года базу можно будет использовать и в коммерческих целях, привлекая для отдыха и тренировок спортсменов из-за рубежа, тем самым зарабатывая деньги на обучение нашей местной молодёжи.



В завершение хочу сказать, чтобы потом нас не обвиняли в бессмысленной растрате городских средств, что этот объект мы приобрели по цене плохого склада - около 40 евро на один кв.м. помещений и за 100 тысяч уже сейчас расширили спортивную базу города в два раза.





