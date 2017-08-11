17 – 19 августа Даугавпилс с рабочим визитом посетит чрезвычайный и полномочный посол Казахстана В. Е. Бауржан Мухамеджанов.

19 августа в 12.00 запланирована встреча с представителями туристической отрасли в целях ознакомления с туристическим предложением Даугавпилса и обсуждения возможности сотрудничества. Встреча состоится в 12.00 в школе «Saules» (ул. Саулес 6/8).

Представителей туристической отрасли (не более 2-х человек из учреждения), желающих принять участие в совещании, просьба связаться с Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления по электронной почте agentura@daugavpils.lv или позвонив по телефону 2564099. Заявки принимаются до 14 августа.